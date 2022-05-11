МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Центральным банкам мира приходится быстрее, чем планировалось, проводить нормализацию денежно-кредитной политики из-за повышенного инфляционного давления, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. Восстановление экономики России позволило ограничить ее падение

"Повышенное инфляционное давление заставляет центральные банки быстрее, чем планировалось ранее, переходить к нормализации денежно-кредитной политики", — говорится в докладе.

Так, в конце 2021 года предполагалось что ФРС США к концу 2022 года поднимет ставку до 2,5%, но уже к середине апреля оценка перспектив роста ставки увеличилась до 2,75-3%. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась с 1,7% в конце 2021 года до 2,9% в середине апреля 2022 года. "В ЕЦБ звучат предложения свернуть действующую с 2014 года основную программу покупки активов (APP, Asset Purchase Programme) уже в июле 2022 года, поскольку инфляция в регионе превысила целевой уровень", — отмечается в докладе.

Реальные располагаемые доходы мировых домохозяйств в 2022–2023 годах снизятся в результате роста инфляции, и для некоторых стран такое снижение будет максимальным за последние 30 лет. Это приведет к сокращению спроса и инвестиций и замедлению темпов экономического роста. Кроме того, раннее повышение ставок центробанками развитых стран обостряет проблему повышенной инфляции для стран с формирующимися рынками (СФР) с высоким накопленным уровнем долга.

Кроме роста инфляции и снижения реальных доходов, на замедление экономического роста в мире влияет усиление трендов по деглобализации, сегментации мировой торговли и локализации производств. "Прогноз ВТО по темпам роста мировой торговли в 2022 году пересмотрен вниз: с 4,7% в октябре 2021 года до 3% в апреле 2022 года", — отметили в ЦБ РФ.

Также Всемирный банк в апреле снизил прогноз по темпам глобального роста экономики в этом году с 4,1% до 3,2%. А МВФ дважды уменьшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2022 году — в апреле до 3,6%. При этом для развитых стран общее снижение составило 2,1 процентного пункта (с 4,5% до 2,4%), а для СФР — 0,7 процентного пункта (с 5,1 до 4,4%), добавили в докладе.