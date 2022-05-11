МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Переговоры по проекту резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР приближаются к концу, сообщила на заседании СБ ООН американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Байден заявил о возможности США заместить поставки зерна на мировом рынке

"США ведут переговоры с партнерами по Совету Безопасности по новой резолюции. Я очень благодарна коллегам по Совету за конструктивное взаимодействие. Мы приближаемся к завершению переговоров по предложенному США проекту резолюции", — сказала Томас-Гринфилд.