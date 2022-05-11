2022-05-11T23:20:00+03:00
2022-05-11T23:52:03+03:00
2022-05-11T23:20:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220511/836869183.html
Постпред США в ООН сообщил планах на санкции против КНДР
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Переговоры по проекту резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР приближаются к концу, сообщила на заседании СБ ООН американский постпред при ООН Линда... ПРАЙМ, 11.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, санкции, кндр
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287147.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287147.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287144.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287144.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287132.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287132.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220511/836869149.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Флаги США и Китая
© AFP/ Wang Zhao
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Переговоры по проекту резолюции США об усилении санкционного режима в отношении КНДР приближаются к концу, сообщила на заседании СБ ООН американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"США ведут переговоры с партнерами по Совету Безопасности по новой резолюции. Я очень благодарна коллегам по Совету за конструктивное взаимодействие. Мы приближаемся к завершению переговоров по предложенному США проекту резолюции", — сказала Томас-Гринфилд.