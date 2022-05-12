ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США в среду вечером одобрила ряд законопроектов, направленных на изоляцию России и ее экономики из мировой финансовой системы, остановку ее членства в международных организациях и ужесточение действующих санкций, свидетельствуют результаты голосования. Конгресс США одобрил закон об облегчении долгового бремени Украины

Одна из принятых палатой инициатив касается соблюдения американскими финансовыми организациями санкций, введенных ранее в отношении РФ и Белоруссии. Согласно пояснительной записке к документу, законопроект "гарантирует, чтобы все составляющие финансовых учреждений США (что включает их дочерние структуры за рубежом — ред.) соблюдали соответствующие ограничения".

Другая законодательная инициатива требует от министерства финансов и других американских ведомств добиваться отстранения РФ от участия во встречах крупных международных организаций и объединений, таких как Всемирный банк, МВФ и "группа двадцати" (G20). Конгрессмены настаивают, чтобы действующая администрация "предприняла все необходимые шаги" на данном направлении.

Перед тем, как обрести силу закона, данные инициативы должны быть также одобрены в сенате конгресса США. В случае одобрения обеими палатами законопроекты поступят на подпись президенту США Джо Байдену.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.