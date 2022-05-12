ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову", утверждая, что кризис продовольственного снабжения является следствием действий России на Украине, заявил в среду вечером посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Россиянам рассказали, какой станет жизнь без импортных продуктов

"США сознательно переворачивают положение дел "с ног на голову". Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания", — говорится в заявлении Антонова, которое распространила российская дипмиссия.

Дипломат отметил, что в Вашингтоне "упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи", утверждая, что введенные против России ограничения не вредят поставкам продовольствия и удобрений.

"Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет", — добавил посол РФ.

В заключение он подчеркнул, что Москва "глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках". В этой связи, по словам Антонова, Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.