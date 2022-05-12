МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена подталкивает НАТО к столкновению с Россией на Украине, пишет для издания The American Conservative, полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор. В Китае раскрыли ловушку, в которую попал Киев

По его словам, происходящее является опосредованной войной против России на территории Украины, предназначенной для использования всего спектра возможностей США и их союзников против Москвы.

Полковник признает, что, несмотря на сложности первоначального периода спецоперации, российские войска продолжают систематически наносить поражение украинским силам и имеют явное преимущество в вооружении. При этом большая часть посылаемых западными странами Киеву снаряжения и боеприпасов до места назначения не доходит.

Он констатирует неспособность украинских войск эффективно маневрировать и координировать контрнаступления на оперативном уровне — при том, что стратегическая инициатива принадлежит россиянам. Ключевые украинские аэродромы, мосты, железнодорожные узлы и транспортные средства нейтрализованы или уничтожены, что изолировало передовые украинские силы от пополнения запасов или подкреплений, добавляет Макгрегор.

"Администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Польша, кажется, предлагает выход", — пишет он.

"По неподтвержденным данным из Варшавы, после того, как Вашингтон отклонил предложения о бесполетной зоне над Украиной, наряду с передачей польских самолетов МиГ-29 украинским летчикам, польскому генштабу втихую поручили сформулировать планы вмешательства в украинский конфликт с захватом западной части Украины. Естественно, военные действия такого масштаба потребуют одобрения Киева, но, учитывая де-факто контроль Вашингтона над правительством Зеленского, одобрение польской военной интервенции не должно быть проблемой", — отмечается в материале.

Предположительно, администрация Байдена может надеяться, что столкновение с участием россиян и поляков в любой форме, включая воздушные и ракетные удары по польским войскам на украинской территории, потенциально может потребовать встречи Совета НАТО и рассмотрения о применимости пятой статьи Устава НАТО. Неясно, будет ли означать подобное польское военное вмешательство в украинские дела обязанность остальных членов НАТО вступить в войну с Россией — действия по-прежнему будут оставлены на усмотрение каждого государства-члена, пишет Макгрегор.

Военное вмешательство Польши поставит членов НАТО перед призраком войны с Россией, против чего выступает большинство членов НАТО, констатирует эксперт.

"Польша вполне может стать ключом к расширению войны НАТО с Россией в Восточной Европе", — подчеркнул он.