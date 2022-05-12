СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — ПРАЙМ. Поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются жизненно необходимыми для Крыма, требовать за это деньги никто не будет, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Херсонская область намерена стать субъектом России

"В Херсонской области больше нет той враждебной к крымчанам украинской нацистской власти. Все они сбежали. Жители же Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу – это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области", — сказал РИА Новости Стремоусов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.