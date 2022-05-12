МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся в двух шагах от Санкт-Петербурга, написал в статье для журнала Economist бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо. Американский полковник раскрыл план вовлечь НАТО в войну с Россией

По его словам, Кремль предупредил, что такой шаг положит конец "неядерному статусу Балтийского моря".

"Это может быть блеф. Но кто знает? Если НАТО больше всего опасается, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие, то зачем продолжать дразнить Путина?" — отметил автор.

Он подчеркнул, что безопасность Европы, как и прежде, может быть обеспечена только при сотрудничестве с Россией.

"Ирония в том, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа", — отметил Чжоу Бо.