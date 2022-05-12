МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Количество предложений от российских работодателей снизилось в апреле на 26% по сравнению с февралем, в частности, в три раза сократилось число вакансий для рабочего персонала, говорится в исследовании центра "Зарплаты.ру", с которым ознакомились РИА Новости. Глава Минтруда рассказал Путину о ситуации на рынке труда в России

"Количество вакансий, размещенных российскими работодателями на сервисе "Зарплата.ру", относительно февраля этого года снизилось на 26%. Наибольший спад количества предложений показывает рубрика "Рабочий персонал": вакансий в данной рубрике сократилось практически в три раза", — говорится в сообщении.

Кроме того, исследователи отмечают, что, несмотря на отрицательную динамику, количество новых резюме остается стабильно высоким уже четвертый месяц подряд и составляет 58%. На прежнем уровне сохраняется и тенденция роста числа откликов на размещенную вакансию: в феврале рост составил 38%.

В числе самых популярных рубрик — "Туризм, гостиничное дело". Количество откликов по вакансиям, связанным с этой отраслью, увеличилось в 4,3 раза, показатель превысил даже сезонный рост, традиционно начинающийся в апреле-мае. На втором месте — "Рабочий персонал", соискатели в четыре раза чаще откликались на рабочие предложения. Замыкает список рубрика "Логистика, склад и закупки" — количество откликов по представленным в сервисе вакансиям выросло в 3,5 раза.

Специалисты отмечают, что уже второй месяц подряд можно наблюдать трансформацию рынка труда из соискательского в работодательский: количество размещенных вакансий продолжает снижаться, в то время как активность соискателей растет, как и конкуренция между потенциальными претендентами на рабочее место.