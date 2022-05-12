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Экс-министр Улюкаев вышел из колонии
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Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев условно-досрочно вышел из колонии, сообщает корреспондент РИА Новости. Напомним, что в конце 2017 года он был приговорен к 8... ПРАЙМ, 12.05.2022
экономика, новости, алексей улюкаев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев условно-досрочно вышел из колонии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Напомним, что в конце 2017 года он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере от главы "Роснефти" Игоря Сечина
Улюкаев отбывал наказание в Тверской области. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.