МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев условно-досрочно вышел из колонии, сообщает корреспондент РИА Новости. Суд отклонил иск Трампа к Twitter

Напомним, что в конце 2017 года он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере от главы "Роснефти" Игоря Сечина

Улюкаев отбывал наказание в Тверской области. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.