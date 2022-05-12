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https://1prime.ru/state_regulation/20220512/836874409.html
Путин призвал поддержать потребительский спрос
Экономика
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Нужно поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "…Важнейший показатель... ПРАЙМ, 12.05.2022
экономика, новости, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Нужно поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"…Важнейший показатель успешности социально-экономической политики — это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты", — подчеркнул Путин.