МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Нужно поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Путин заявил об успехе России в противостоянии санкциям

"…Важнейший показатель успешности социально-экономической политики — это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты", — подчеркнул Путин.