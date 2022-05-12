МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ, отменив льготный НДС для фракций пальмового масла, урегулировало технические вопросы для снижения его использования в пищевой промышленности; это решение не повлияет ни на цены, ни на качество кондитерских изделий, прокомментировали отраслевые эксперты, опрошенные РИА Новости. Путин призвал поддержать потребительский спрос

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об отмене льготной ставки НДС в 10% на фракции пальмового масла, сообщил в четверг кабмин РФ. Стандартная ставка НДС (20%) для пальмового масла была введена в 2019 году. Теперь единая ставка НДС в 20% при ввозе в страну и продаже на территории РФ будет действовать и для пальмового масла, и для его фракций.

"Это следствие урегулирования технического вопроса. В свое время фракции пальмового масла выпали из списка изменений в Налоговый кодекс, которые ввели для пальмового масла стандартную ставку НДС в 20% еще в 2019 году, так как фракции обладали другим экономическим кодом", — пояснил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Таким образом, по его словам, всю группу товаров из тропических масел привели к общему знаменателю, а на рынок эти изменения никакого влияния не окажут.

В ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" также считают, что решение отметить льготный НДС на фракции пальмового масла никак не отразится на работе отрасли, так как кондитерская промышленность практически не использует его в чистом виде.

"Тем более, мы не закупаем ни жидкий олеин, ни стеарин — те фракции пальмового масла, в отношении которых правительство сейчас отменяет льготную ставку НДС. Для нужд нашей отрасли используется высокотехнологичная продукция масложировой группы, в составе которой пальмовое масло является одним из ингредиентов: глазури, начинки, маргарины и др. А для этих продуктов ставка НДС остается на уровне 10%", — сказал исполнительный директор "Асконд" Вячеслав Лашманкин.

"В настоящий момент фракции пальмового масла в готовых продуктах используются в незначительных количествах. В связи с этим влияние на цену готового продукта изменения в законодательстве в части повышения НДС не повлекут", — соглашается директор ФНЦ пищевых систем им В.М.Горбатова РАН Оксана Кузнецова. По той же причине останется сопоставимым и качество продуктов, добавила она.