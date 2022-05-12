МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что правительство Украины отменило запрет на экспорт сахара и проса, который действовал с начала марта, сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия. Европа получила партию нефти из стратегического резерва США

"Правительство отменило запрет на экспорт проса и сахара. Экспорт проса и сахара был запрещен постановлением от 5 марта 2022 года", — говорится в сообщении на сайте минагрополитики.

По информации ведомства, сейчас предложение проса достигает 200 тысяч тонн, тогда как его среднее внутреннее потребление – 80 тысяч в год.

"Что касается сахара, то его предложение на рынке составляет более 1,5 миллионов тонн при внутренней годовой потребности в 1,1 миллиона тонн. При этом почти 99% площадей под сахарную свеклу уже засеяно", — отметили в министерстве.