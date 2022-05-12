МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области в четверг сообщили РИА Новости, что "Уральские авиалинии" отправили в простой 931 сотрудника до 31 мая. Рубль растет до максимумов за 2,5 года

"Людей отправили в простой, но это не значит, что их уволили. Проводится 12 мероприятий для тех, кто-либо будет увольняться, либо будет искать временную работу. 931 человек, они в простое", — сказали в департаменте в ответ на вопрос, сколько сотрудников "Уральских авиалиний" отправлены в простой.

Там отметили, что простой продлится до 31 мая. Официальной причиной, указанной авиакомпанией, — было закрытие воздушного пространства в южных аэропортах на территории России и за границей.

В "Уральских авиалиниях" отказались от комментариев на эту тему.