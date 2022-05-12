МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В парламенте сообщили, что Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает вывоз сельскохозяйственной продукции. Германия заявила, что не готова к эмбарго на российский газ

"Верховная рада Украины приняла в целом закон о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции на время военного положения. Законом предусматривается: упрощение фитосанитарных требований при экспорте, импорте и перемещении продукции растительного происхождения по территории Украины, в частности возможность оформления фитосанитарного сертификата в электронной форме", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского парламента.

Закон призван насколько это возможно упростить требования государства к ведению сельского хозяйства и бюрократической нагрузки на аграрный бизнес, отмечается в сообщении.