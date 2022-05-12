МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российские машиностроители будут искать новые решения в области импортозамещения и развития сотрудничества с азиатскими компаниями после ухода с отечественного рынка концерна Siemens, сказал РИА Новости гендиректор "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ) Юрий Саакян. Россияне столкнулись с проблемами при оплате в App Store

Концерн Siemens в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Согласно финансовой отчетности компании, за первый квартал текущего года Siemens потерял 0,6 миллиарда евро в связи с антироссийскими санкциями. В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Сообщалось, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.

"Компания Siemens присутствует в России в общей сложности около 170 лет. Влияние ее ухода из России на российское железнодорожное машиностроение, транспорт и энергетику будет зависеть от практических решений и действий. Данная ситуация для российских компаний должна создать дополнительные стимулы для поиска рациональных решений в области импортозамещения и развития сотрудничества с компаниями из азиатских стран", — прокомментировал Саакян.

ЭНЕРГЕТИКА

По его словам, турбины производства Siemens (включая совместное предприятие с "Силовыми машинами") на российских ТЭС суммарной мощностью 17 ГВт обеспечивают 7% от генерации ЕЭС России, и пока неясно, продолжит ли концерн обслуживание этих турбин.

"Даже в худшем случае, если это обслуживание прекратится и не удастся организовать альтернативную схему обслуживания, это не приведет к критическим последствиям. Для сравнения, "Системный оператор" оценивает выпускаемый резерв мощности в час прохождения годового максимума нагрузки в 32 ГВт", — отметил Саакян.

Однако, по оценке эксперта, большинство (85%) турбин Siemens в России – газовые, и многие из них работают в парогазовом цикле. Это означает, что в зоне риска оказываются наиболее экономичные и молодые объекты тепловой генерации. "При этом аналогичные газовые турбины российской разработки пока не вошли в стадию серийного производства", — говорит он.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

По словам главы ИПЕМ, прямые инвестиции и трансфер технологий в новые производства, вероятно, будут ограничены.

"Существующие совместные предприятия в России, СП с "Синарой" — ООО "Уральские локомотивы" по выпуску локомотивов и электропоездов "Ласточка", СП с "Трансмашхолдингом" – ООО "Трансконвертер" по производству тягового и вспомогательного электрооборудования, — скорее всего, продолжат работать, получая нелокализованные комплектующие из-за рубежа по адаптированным под санкционные ограничения логистическим схемам. При этом развитие, проектирование нового подвижного состава будет трудным, но выполнимым", — предполагает Саакян.

Что касается обслуживания и ремонта уже поставленного подвижного состава ("Сапсаны", "Ласточки"), в том числе по контрактам жизненного цикла, то оно, скорее всего, будет продолжено российскими дочерними компаниями Siemens или совместными компаниями, из акционеров которых компания может выйти, продолжая поставлять запчасти по схемам, адаптированным под санкционные ограничения.

По словам эксперта, поскольку промышленная политика России в сфере железнодорожного машиностроения в последние 10 лет была направлена на развитие отечественной производственной и конструкторской базы, то уход Siemens не приведет к катастрофическим последствиям ни в одной производственной сфере железнодорожного машиностроения.

"Что касается перспектив развития высокоскоростного движения в России, то Siemens вычеркнул себя из проектов развития. При этом необходимо отметить, что немецкие компании плотно и серьезно лоббировали на всех уровнях свое участие в проекте на предварительном этапе согласования технических параметров, выбора поставщиков, проектирования высокоскоростных линий. Решение Siemens создает предпосылки к дальнейшей кооперации российских машиностроителей с азиатскими компаниями, чему так сопротивлялись немецкие компании", — заключил глава ИПЕМ.