МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Депутаты-единороссы Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев внесли в Госдуму законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и лотерей, следует из базы данных нижней палаты парламента. Сбербанк снижает кешбэк по социально значимым товарам и услугам

Документ предусматривает перечисление всех целевых отчислений от игр, основанных на рисках, через публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" (ППК). При этом в отношении электронных лотерейных билетов и казино такое перечисление должно будет осуществляться через единый центр учета перевода ставок (ЕЦУПС) и направляться на финансирование мероприятий, направленных на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Законопроект также обязывает операторов лотерей и организаторов азартных игр в казино заключить договор с ЕЦУПС, через который будут приниматься ставки и осуществляться выигрыши. Одновременно вводится обязанность операторов лотерей и распространителей лотерейных билетов утвердить правила внутреннего контроля.

Помимо этого, определяется перечень лиц, которые не могут выступать бенефициарными владельцами организатора азартных игр. В этот перечень включены иностранные лица, связанные с государствами, включенными в перечень "недружественных по отношению к России стран", и лица, находящиеся под их контролем.

Кроме того, меры предотвращения противоправного влияния на результаты спортивных соревнований предлагается дополнить "информированием о заключенных участниками спортивных соревнований пари на соревнования в букмекерских конторах и тотализаторах", указывается в пояснительной записке к законопроекту. Соответствующую информацию ППК сможет предоставлять по мотивированным запросам органов власти, спортивных федераций и лиг, правоохранительных органов.