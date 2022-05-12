МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. России в 2022 году вполне под силу собрать рекордный урожай пшеницы, хотя есть и факторы риска — например, погода, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции

Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России, заявил в четверг на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. Последний раз рекордный урожай был получен в 2017 году: тогда в РФ было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.

"Мы не исключаем, что это вполне возможно", — сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Прогнозы ИКАР на сегодня — 131 миллион тонн зерна и 85 миллионов тонн пшеницы в 2022 году. Аналитический центр "Совэкон" оценивает урожай пшеницы в 87,4 миллиона тонн: этот прогноз был озвучен три недели назад, сменив предыдущую, более низкую оценку.

"Наш апрельский прогноз — 87,4 миллиона тонн пшеницы, 132,3 миллиона зерновых в целом. Риски — погодные, в первую очередь, есть всегда. Но пока с погодой очень везет", — сказал директор "Совэкона" Андрей Сизов.

"Я думаю, что это вполне реалистично. Я свои апрельские оценки (129,7 миллиона тонн по зерну, 84 миллиона тонн по пшенице) буду в ближайшее время пересматривать, предварительно вижу, что будет плюс. Поэтому 87 миллионов тонн пшеницы – вполне реальная история", — считает гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

Но погода, традиционный фактор риска "для всех аграриев на всей планете", может внести коррективы в любые прогнозы. "Сейчас, например, жесткая засуха в Индии, засушливые явления в США и ЕС, где будет снижение урожая, скорее всего. У нас тоже нельзя говорить, что засушливых явлений может не быть, например, Сибирь может оказаться в засухе. Но озимые дадут очень мощный урожай", — добавил Петриченко.

В свою очередь глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский считает, что ожидания рекордного сбора пшеницы могут реализоваться при условии сева озимых на площади 19 миллионов гектаров. Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 18,4 миллиона гектаров, сообщал в конце декабря Минсельхоз РФ. Позже, в начале февраля, были озвучены оценки в 19 миллионов гектаров.

Глава РЗС сомневается в реалистичности этих цифр, указывая на возможность "приписок под озимыми площадями в регионах, которые по факту меньше". "Есть ли эти 19 миллионов — это самый главный и основной вопрос", — заметил он. "Наш прогноз по зерну — 120 миллионов тонн, пшеницу мы оценивали в 82 миллиона тонн при условии хорошей погоды, если будет так же везти, как и по озимым", — сказал Злочевский, напомнив, что озимый клин обеспечивает не менее 60% урожая пшеницы в России.

В текущем году, урожай зерна, по последней оценке Минсельхоза РФ, может составить около 123 миллионов тонн; прогнозы по пшенице пока не озвучивались.