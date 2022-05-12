МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила состав рабочей группы, которая займётся поддержкой малых форм хозяйствования на селе в условиях внешнего санкционного давления, сообщил аппарат вице-премьера. Россия сможет собрать рекордный урожай зерна, если не помешает погода

"Задача рабочей группы – сформировать наиболее эффективные инструменты развития малых форм агробизнеса", – отметила Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении. В составе рабочей группы — представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, других министерств и ведомств, депутаты Гоcдумы, представители Совета Федерации, а также руководители крестьянских (фермерских) хозяйств всех федеральных округов России и представители других отраслевых организаций.

"Фермерские хозяйства играют немалую роль в развитии агропромышленного комплекса страны. На их долю приходится около 14% всего объёма производства сельскохозяйственной продукции. Они вносят свой вклад в продовольственную безопасность, одновременно решая экономические и социальные задачи на селе. Поэтому малый агробизнес необходимо поддерживать не менее активно, чем отрасль в целом", — подчеркнула вице-премьер.

По ее мнению, этот сегмент требует индивидуального подхода и отдельных мер регулирования — с учётом тех проблем, с которыми фермеры непосредственно сталкиваются в своей ежедневной работе. Также вице-премьер считает необходимым обратить внимание на такие актуальные для малых хозяйств вопросы, как выход на рынки сбыта, доступность техники и оборотных средств.

Она напомнила про меры, которые уже предприняты в этом направлении: например, правительство в апреле расширило поддержку малых форм хозяйствования в АПК, а также меры господдержки сельхозкооперативов, которые смогут возместить до 20% лизинговых платежей по объектам для хранения и переработки продукции. Кроме того, малый агробизнес, получивший грантовую поддержку в 2021 и 2022 году, сможет продлить обязательства по расходованию гранта на один год. Новые формы предпринимательской активности на селе призвана поддержать и выдача грантов на развитие агротуризма, стартующая в этом году.

"В целом благоприятную среду для жизни и работы на селе призвана обеспечить госпрограмма комплексного развития сельских территорий. В совокупности с мерами поддержки крупного агробизнеса и вниманием к малым формам хозяйствования такой подход позволит поддержать сельскохозяйственную отрасль на всех уровнях и обеспечить ей устойчивое развитие в новых экономических условиях", – уверена вице-премьер.