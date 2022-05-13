Минторг США проверит, остается ли российская экономика рыночной
По ходатайству производителей удобрений Минторг США проверит, остается ли экономика России рыночной
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Министерство торговли США сообщило о начале проверки соответствия российской экономики рыночным критериям для принятия решения относительно применения антидемпинговых пошлин к одной из разновидностей минеральных удобрений.
"Министерство торговли начинает проверки изменившихся обстоятельств для определения, остается ли Российская Федерация страной с рыночной экономикой для целей законодательства об антидемпинговых пошлинах", — сказано в сообщении.
Причиной проверки стало прошлогоднее ходатайство американских производителей о применении антидемпинговых пошлин к поставкам карбамидо-аммиачных смесей из России, а также Тринидада и Тобаго.