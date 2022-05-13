МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Министерство торговли США сообщило о начале проверки соответствия российской экономики рыночным критериям для принятия решения относительно применения антидемпинговых пошлин к одной из разновидностей минеральных удобрений. В США удвоят инвестиции в производство удобрений

"Министерство торговли начинает проверки изменившихся обстоятельств для определения, остается ли Российская Федерация страной с рыночной экономикой для целей законодательства об антидемпинговых пошлинах", — сказано в сообщении.

Причиной проверки стало прошлогоднее ходатайство американских производителей о применении антидемпинговых пошлин к поставкам карбамидо-аммиачных смесей из России, а также Тринидада и Тобаго.