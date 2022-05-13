МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Экономический рост в России произойдет с началом восстановления разрушенных в результате боевых действий освобожденных территорий Донбасса, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Банк России назвал "ограничитель" падения экономики во время санкций

"Опыт мировой экономики показывает, что когда начинается восстановление после военных действий, происходит экономический рост темпами, превышающими 10% в год. Если для этого есть ресурсы – а ресурсы у нас есть: у нас и бюджет профицитный, и деньги есть, и энергоресурсы… И когда запускается проект по восстановлению и по интеграции – это дает мощнейший импульс для экономического роста. Средства, которые на это будут направлены – вернутся сторицей и при этом они не будут вызывать инфляцию", – сказал Лосев.

Процесс восстановления городов и регионов позволит загружать предприятия России, Донбасса, Луганска, которые будут интегрированы в российскую экономику. Одновременно будет стимулироваться потребительский спрос внутри страны, прежде всего на приобретение отечественных товаров и материалов, что будет являться вкладом в ВВП страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.