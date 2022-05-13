МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Москва в первом квартале 2022 года сэкономила 15,5 миллиарда рублей благодаря внедренной в систему госзакупок технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города. Цены на заправках Москвы остаются стабильными после праздников

"В январе-марте 2022 года проверка начальных максимальных цен контрактов (договоров), заключаемых для нужд заказчиков города Москвы, дала 15,2 миллиарда рублей экономии бюджетных средств. Кроме того, еще около 300 миллионов рублей удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК(Д) силами межведомственной рабочей группы. Всего за первый квартал 2022 года экспертами было выдано более 900 заключений", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Кроме того, отмечается, что экспертизой НМЦК(Д), за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, также занимается Аналитический центр Москвы. В первом квартале 2022 года его экспертами выдано более 700 заключений. Заявленная сумма закупок составила 168,4 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы сэкономлено более 12,2 миллиарда рублей.

"За все время проведения экспертизы цен закупок с 2015 года было выдано более 35,5 тысячи экспертных заключений, экономия бюджетных средств составила почти 422,3 миллиарда рублей, из них 279,2 миллиарда рублей – благодаря экспертизе Аналитического центра Москвы", – добавил министр.