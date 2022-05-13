МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Страны Запада, намереваясь уничтожить российскую экономику при помощи санкций, столкнулись с ситуацией, которая начала развиваться не по плану. Москва оказалась готова к отключению от платежной системы SWIFT и сумела "наказать" Европу рублем, пишет китайское издание Хуаньцю шибао. Теперь под угрозой оказалась экономическая гегемония самого Запада. В США объяснили, из-за каких санкций может начаться война с Россией

Отмечается, что после обострения российско-украинского кризиса США и страны Евросоюза намеревались посредством ввода беспрецедентных экономических и финансовых санкций против России разорвать ее финансовые связи. Были незаконно заморожены и ее зарубежные активы. Этим Запад пытается изолировать Россию от мировой финансовой и торговой системы, а также полностью разрушить экономику страны. Экономические меры ненадолго привели к резкому падению курса российской валюты, а внутренний финансовый рынок пережил сильное потрясение. Часть специалистов считает, что Россия не сможет противостоять санкциям и экономика рухнет.

Американское министерство иностранных дел в марте текущего года опубликовало статью "Цена экономической войны — как санкции против России повлияют на глобальный порядок". Ведомство отмечало, что Запад привык вводить санкции против малых стран, расплачиваясь "низкой ценой", однако санкции против крупной экономической державы, с тесными глобальными связями, с большим опытом и знаниями, очень ограничены.

"Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны "Большой двадцатки" с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом.Столкнувшись с последними санкциями США и Европы, Россия не продемонстрировала полную беспомощность и пассивность. Вместо этого она предприняла мощные контрмеры". — отмечает китайский экономист в своей статье.

Первое, что применила Россия — использование "рублей" для оплаты внешних долгов. Недружественные страны, участвующие в санкциях, стали объектами "погашения госдолгов в рублях". Оплата по ним происходит по официальному российскому валютному курсу. Это быстро стабилизировало обменный курс нацвалюты, который уже смог вернуться к досанкционному уровню.

Второе. Россия ведет поставки в недружественные страны природного газа также с обязательным условием оплаты в российской валюте. Это оказало определенное сдерживающее воздействие на США и Европу: нефтегазовый сектор Евросоюза в основном зависит от российского экспорта.

Третье. Россия составила список "недружественных стран и регионов", объявив об отмене уплаты им "патентных сборов" и экспорте пшеницы и удобрений.

Четвертый шаг — объявление о национализации американских и европейских компаний в случае, если они примут решение уйти из России. Помимо этого были проведены такие меры, как "конфискация счетов и активов, введение внешнего управления и национализация имущества" для занесенных в черный список западных компаний.

Пятый шаг — блокировка путей для утечки иностранного капитала.

С объявлением и поэтапной реализацией этих мер Россия изменила свою пассивную позицию. Эти целенаправленные контрмеры показывают, что Москва была полностью готова к санкциям со стороны Запада и у страны был системный план реагирования и набор ответных мер.

С 2014 года на Россию накладывали санкции свыше ста раз, но страна продолжает противостоять этим мерам.

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