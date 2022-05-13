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Промышленное производство в еврозоне снизилось в марте
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Объем промышленного производства в еврозоне в марте снизился на 0,8% в годовом выражении, а в месячном — на 1,8%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат... ПРАЙМ, 13.05.2022
экономика, промышленность, новости, промышленное производство, еврозона, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в марте снизился на 0,8% в годовом выражении, а в месячном — на 1,8%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 1%, а в месячном — на 2%.