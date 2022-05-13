МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в марте снизился на 0,8% в годовом выражении, а в месячном — на 1,8%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в Германии снизилось в марте

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 1%, а в месячном — на 2%.