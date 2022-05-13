МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил в Штутгарте с заявлением, в котором обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины. Россия сможет собрать рекордный урожай зерна, если не помешает погода

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал "истории" о вывозе страной украинского зерна как "похожие на фейк". Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, сославшись на источник, отметил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ о вывозе государственного резерва зерна Украины в Польшу.

Перед встречей профильных министров стран G7 Оздемир провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским. Министры продовольствия обсудили помощи, которую Германия возможно окажет, с борьбой с "российской проблемой".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты совместно с союзниками работают над возвращением на мировой рынок украинского зерна. Еврокомиссия представила план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции. Данные меры, по мнению Запада, необходимы для снижения цен на зерно.