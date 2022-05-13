МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Экс-президент республики Игорь Додон заявил, что жителей Молдавии ждет экономическая катастрофа, если цена на спотовый газ на рынке утроится, как прогнозируют европейские эксперты. Жителей Молдавии предупредили о повышении тарифа на газ

Годовой уровень инфляции в Молдавии за эту неделю достиг рекордной отметки в 27,07%. Было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых для того, чтобы уменьшить темпы инфляции, сообщил глава Нацбанка Октавиан Армашу ранее. Он также предупредил жителей страны о скором повышении газового тарифа.

"По прогнозам европейских экспертов, зимой стоимость природного газа может достигнуть 3,5 тысячи долларов. Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждет настоящая социальная и экономическая катастрофа", — написал Додон в Telegram-канале.

Он считает, что нужно срочно инициировать переговоры по цене на газ на предстоящую зиму и сделать все возможное, чтобы избежать серьезных проблем, которые ударили по гражданам в прошлом сезоне.

"Власть должна срочно отправиться в Москву и договориться о новом контракте, с более выгодной для нашей страны ценой. Руководство обязано сделать что-то хорошее и для государства, для граждан, в том числе отдавших свой голос за действующую власть", — добавил экс-президент.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.