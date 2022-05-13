МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин заявил, что на российское посольство в Румынии оказывается финансовое давление. Президент Румынии поддержал инициативу поэтапного запрета нефти из России

"Особенно чувствительно финансовое давление, которое все больше ощущается нашим посольством, поскольку наш банк, который представляется филиалом голландского банка, то отделение, в котором мы имеем наши счета, он, в соответствии со своим пониманием европейских санкций объявил, что на нашем счету может быть депозит не более 100 тысяч евро", — сказал Кузьмин в эфире канала "Россия 24".

Дипмиссия уже второй месяц ждет от МИД прояснения ситуации, добавил дипломат.