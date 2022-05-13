МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин заявил, что на российское посольство в Румынии оказывается финансовое давление.
"Особенно чувствительно финансовое давление, которое все больше ощущается нашим посольством, поскольку наш банк, который представляется филиалом голландского банка, то отделение, в котором мы имеем наши счета, он, в соответствии со своим пониманием европейских санкций объявил, что на нашем счету может быть депозит не более 100 тысяч евро", — сказал Кузьмин в эфире канала "Россия 24".
Дипмиссия уже второй месяц ждет от МИД прояснения ситуации, добавил дипломат.