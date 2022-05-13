МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава заявил грузинскому информационному агентству "Бизнес формула", что в Грузии заканчиваются запасы пшеницы, их хватит на десять дней. Иностранные производители лекарств не покидают Россию

"К сожалению, запасы пшеницы в стране минимальны, запасов хватит на десять дней, и в ближайшие несколько дней работу прекратят и те три мельницы, которые до этого работали… Завоз пшеницы уже месяцы не имеет смысла, так как импортная пошлина на муку нулевая, а на пшеницу действует плавающая пошлина. Сегодня это 120 долларов за тонну. Исходя из этого, уже месяцы агрессивно поставляется мука, замещая пшеницу", — сообщил Силагава.

По его словам, члены Ассоциации требуют встречи с премьером, чтобы разница пошлин на импорт муки и пшеницы была нивелирована. Он также добавил, что переговоры с министерствами экономического профиля закончились без результатов, а сотрудники мельниц теряют свою работу.

"Мы предлагали изменения налоговых режимов, что по нашему мнению, могло бы улучшить ситуацию, однако из-за разногласий решение не было принято. Единственный выход — это встреча с премьером", — заявил Силагава.