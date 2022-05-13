МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России в апреле 2022 года существенно замедлилась — до 1,56% с 7,61% в марте, в годовом выражении ускорилась до 17,83% с 16,69% месяцем ранее, с начала года цены выросли на 11,67%, сообщил в пятницу Росстат. Российский рынок акций повысился на 0,42% по итогам торгов пятницы

Таким образом, значение месячной инфляции в РФ приблизилось к данным февраля, когда рост цен за месяц составил 1,17% (для сравнения: в январе в месячном выражении инфляция составила 0,99%). Зампред ЦБ Алексей Заботкин в конце апреля говорил, что максимальные месячные темпы инфляции в РФ были в марте, в апреле они будут ниже.

"В апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года индекс потребительских цен составил 101,56%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,67%", — говорится в сообщении Росстата.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в апреле в месячном выражении замедлилась до 2,87% с 6,73% в марте, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 20,48% с 17,99% и 11,46% в марте и феврале. С начала года продовольственная инфляция в РФ оценивается в 13,11%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в апреле выросли на 3,4% против 5,59% в марте (по сравнению с апрелем прошлого года — на 18,78%, с начала года — на 11,05%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,35% после роста на 14,22% в марте, по сравнению с апрелем 2021 года рост составил 33%, с начала года — на 28,18%.

Непродовольственные товары в апреле подорожали на 0,53% к марту, в годовом выражении рост составил 20,19%; цены на услуги выросли на 1,07% в месячном выражении и на 10,87% — в годовом.

В апреле Банк России представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в РФ по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.

Продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 2,87% против 6,73% в марте текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 20,48% с 17,99% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата.

Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2021 года подорожали на 13,11%. Непродовольственные товары в апреле подорожали на 0,53% (в годовом выражении — на 20,19%, к декабрю — на 13,47%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в апреле выросли на 3,4% к марту (по сравнению с апрелем прошлого года — на 18,78%, к декабрю 2021 года — на 11,05%). Цены на плодоовощную продукцию понизились на 0,35% к марту, по сравнению с апрелем 2021 года рост составил 33%, а по сравнению с декабрем цены выросли на 28,18%.

Согласно данным статведомства, из наблюдаемых позиций больше всего в апреле подорожали крупы и бобовые (на 6,15%), на втором и третьем месте — макаронные изделия (рост на 4,32%) и молоко и молочная продукция (на 4,24%). Цена на подсолнечное и сливочное масло в апреле по сравнению с мартом выросла на 3,87% и 3,84%, на хлеб и хлебобулочные изделия — на 3,18%.

Рыба и пищевые рыбопродукты в апреле по сравнению с мартом стали стоить на 2,95% дороже, мясо и птица — прибавили 1,92%. Из подешевевших продуктов — только куриные яйца (минус 1,29%). Цена на алкогольные напитки в апреле повысилась на 2% по сравнению с мартом.

Росстат уточняет, что в апреле среди круп и бобовых цена на рис выросла на 8,7%, на гречку — на 5,2%, на горох и фасоль — на 5%, овсяная и перловая крупы подорожали на 4,1%, пшено — на 3,8%, хлопья "Геркулес" и манка — на 3,7% и на 3,2%. Из отдельных видов плодоовощной продукции помидоры подешевели на 14,2%, бананы — на 10,2%, капуста — на 6,4%, огурцы — на 6%; при этом цены на столовую свеклу выросли на 19,2%, яблоки и картофель стали дороже на 10,7% и на 9,9%, лук — на 8,7%, морковь — на 8,3%, а виноград — на 3,9%.

Среди прочих продовольственных товаров в апреле подорожал маргарин (на 12,9%), зефир, пастила, какао, молоко сгущенное с сахаром, печенье (на 7,1-8,9%), йогурт, творожные сырки, шоколадные конфеты, кексы, фруктовые соки, перец черный (горошек), газированные напитки и минеральная вода, мороженое, кофе, зеленый чай зеленый (на 5-7%). Снизились цены на отечественную икру лососевых рыб (на 0,4%) и на свинину, кроме бескостного мяса (на 0,2%).