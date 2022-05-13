МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость путевок в отдельные страны Средиземноморья за апрель выросла по сравнению с мартом на 10,4%, Турцию — на 6%, при этом цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) снизились на 17%, Южной Азии — на 12,4%, следует их данных Росстата. Йод в России подорожал на 8,4% в апреле

"Среди услуг туризма и отдыха (за апрель — ред.) выросли цены: на отдых в отдельных странах Средиземноморья – на 10,4%, Турции – на 5,9%, странах Закавказья – на 4,6%, экскурсионные туры по России – на 3,4%", — сообщили в ведомстве.

"Вместе с тем средняя цена поездки на отдых в ОАЭ снизилась на 17%, отдельные страны Южной Азии – на 12,4%, Средней Азии – на 7,7%, Юго-Восточной Азии – от 7,2%, Ближнего Востока – на 6,5%", — добавили в Росстате.

По данным Росстата, за месяц выросли цены на путевки в санатории – на 2,7%. Проживание в гостиницах с одной, тремя-пятью звездами и мотелях подорожало от 1,4% до 2%. Незначительно увеличилась стоимость размещения в хостелах – на 0,8%, автобусные экскурсии – на 0,4%.

В свою очередь средняя цена поездки за апрель на путевки в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,5%, а проживание в двухзвездочных гостиницах – на 0,2%.