МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цена ноутбуков в России в апреле снизилась по сравнению с мартом на 13,2%, смартфоны за аналогичный период подешевели на 5,6%, телевизоры — на 14,6%, свидетельствуют данные Росстата. Цены на отдых в Турции выросли на 6% за апрель

"Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров снизились цены: на флеш-накопители USB – на 15,6%, телевизоры – на 14,6%, мониторы для настольного компьютера – на 14,2%, ноутбуки – на 13,2%, моноблоки – на 8,6%, смартфоны – на 5,6%", — говорится в сообщении.

Также на 14,1% снизились цены на пылесосы, электроутюги подешевели на 11,3%, стиральные машины – на 8,5%, холодильники – на 7,7%, плиты бытовые – на 7,5%, электрочайники – на 7,1%, беспроводные наушники — на 4%.

С начала года цена телефонов и телевизоров поднялась на 10,7%, а в сравнении с апрелем 2021 года — на 20%. Электротовары и другие бытовые приборы подорожали с начала года на 23,2%, по сравнению с апрелем 2021 года — на 28,5%.

Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета после санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Помимо этого ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.

На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику — на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.