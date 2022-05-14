МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Западные санкции не повлияли на российские морские перевозки, Россия наращивает экспорт нефти и транспортировку товаров сухогрузами, говорится в статье The New York Post. Об этом сообщает Lenta.ru. Минфин США предупредил банкиров о риске попасть под вторичные санкции

Издание апеллирует к данным системы отслеживания Refinitiv, согласно которым объемы нефти и нефтепродуктов, отгруженных из портов России, выросли в апреле до 25 миллионов метрических тонн против 24 миллионов, которые отгружались в январе, феврале и марте нынешнего года.

Ведущий нефтяной аналитик компании Kpler Мэтт Смит отметил, что экспорт российской нефти в апреле фактически увеличился. По его словам, потери от сокращения объемов нефтяного экспорта Россия компенсирует за счет повышения цен на энергоресурсы.

Схожая ситуация наблюдается в области перевозок сухогрузами. Как сообщают в службе морской информации Lloyd's List Intelligence, торговля России с Китаем и Японией остается стабильной. При этом отмечается рост количества балкеров, которые направляются из России в Южную Корею, Египет и Турцию.

Эти показатели, как подчеркивают авторы статьи, контрастируют с заявлениями мировых лидеров, заявляющих о пагубном влиянии санкций на Россию.