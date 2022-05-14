МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Введение в России параллельного импорта принесет наибольшую выгоду таким странам, как Турция, Казахстан, Китай и Армения, сообщила РИА Новости старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова. Россиянам рассказали, какой станет жизнь без импортных продуктов

На прошлой неделе на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

"Рост импорта будет способствовать снижению темпов роста цен в экономике, ограничению укрепления рубля, а также росту товарооборота со странами, через которые будет осуществляться параллельный импорт. Странами-бенефициарами такого импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения", — поделилась мнением эксперт.

По ее мнению, параллельный импорт поможет избежать дефицита на фоне снижения запасов товаров, хотя объемы будут ниже наблюдавшихся ранее, а цены увеличатся по сравнению с докризисным периодом из-за роста транзакционных издержек, в том числе цен на транспорт.