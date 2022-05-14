МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе со 2 по 8 мая увеличился на 4 пункта и составил 102,7 пункта. Иммунолог заявил о скрытой волне коронавируса в России

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Расчет индекса возобновлен после профилактических работ в системах обработки информации "Платформы ОФД" во время майских праздников.

На предварявшей их неделе с 25 апреля по 1 мая средний чек вырос только по антисептикам (на 2%, до 296 рублей). При этом он снизился по медицинским маскам (на 10%, до 75 рублей), перчаткам (на 9%, до 144 рублей), кусковому мылу (на 8%, до 118 рублей), туалетной бумаге (на 6%, до 102 рублей) и гречке (на 2%, до 117 рублей). По лимонам средний чек остался на прежнем уровне (36 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предшествовавшей неделей довольно заметно снизился, потеряв 4,7 пункта и опустившись до 98,7 пункта.

На следующей неделе, то есть со 2 по 8 мая, картина была противоположной. Средний чек по большинству товаров "корзины" вырос: по медицинским маскам на 12% — до 84 рублей, по лимонам на 11% — до 40 рублей, по гречке на 4% — до 122 рублей, по антисептикам на 3% — до 304 рублей, по туалетной бумаге на 1% — до 103 рублей. Снизился он по перчаткам (на 2%, до 141 рубля) и кусковому мылу (на 1%, до 117 рублей).

Получается, что Covindex на этой неделе вырос на 4 пункта и составил 102,7 пункта, практически отыграв предшествовавшее снижение.