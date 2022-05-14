МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Многие страны ждут, что Россия освободит их от финансовой власти Запада, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации "Спасём детей Донбасса" Эммануэль Леруа, неоднократно бывавший в Донбассе. В США признали, что санкции не ослабляют Россию

"Многие страны просто с нетерпением ждут, что Россия освободит мир от финансовой власти, которая установлена… Большинство стран присоединились к этой политике санкций англосаксонской против России, и очень мало было стран, которые не поддержали санкционную политику. Но многие страны просто так вот затягивают паузу и выжидают, что Россия должна выиграть в своей праведной битве", — сказал он.

"Поэтому сейчас мир как на весах — кто победит в этой схватке. Ну если действительно в общем-то в сторону правых сил качнутся весы, то тогда мир сможет вздохнуть свободно", — подчеркнул Леруа.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.