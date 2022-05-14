КИШИНЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что с 13 мая временно приостанавливает отправку всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию по техническим причинам. Додон предупредил о возможной экономической катастрофе в Молдавии

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что оно прилагает усилия по возобновлению в кратчайшие сроки процесса приема и отправки почтовых отправлений в РФ.