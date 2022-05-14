МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 сообщила, что последствия продовольственной катастрофы, которая вызвана ситуацией на Украине, ощущаются уже сейчас. Молдавия хочет наладить сотрудничество с Италией в области энергетики

"Речь идет не о том, чтобы предотвратить через несколько месяцев катастрофу наступления голода. Влияние мы ощущаем уже сегодня, потому что и без (ситуации на Украине — ред.)… мы имеем невероятные проблемы с обеспечением всех людей, уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти", — сказала министр.

Она также отметила, что наилучшим путем решения данной проблемы была бы стабилизация ситуации на Украине, "чтобы мы могли позаботится об экспорте зерна, и цены на продовольствие по всему миру по крайней мере в некоторой степени нормализовались бы".

"Но рассчитывать сейчас на это не приходится", — сказала Бербок.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

По словам Бербок, из-за ситуации на Украине в мире происходит рост цен на продовольствие. "Меня и всех нас особенно беспокоит безопасность в продовольственной сфере, это была важная тема на этой встрече G7…. Из-за действий России выпадают поставки, предельно растут цены не только у нас, но по всему миру, есть угроза жестокого голода", — сказала Бербок, заявив о "зерновой войне" со стороны России.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины. С этим заявлением политик из партии "Зеленые" выступил в Штутгарте в пятницу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал заявления о вывозе РФ зерна с Украины и заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам, экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что в Вашингтоне не верят, что Киев победит, и думают, как побыстрее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка вместе с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок зерна из Украины, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.