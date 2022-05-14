МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. СМИ узнали о планах стран G7 по усилению санкций против России

"Мы исходим из того, что у нас большой объем внешней торговли. Не мы были зачинщиками введения ограничительных мер. Но если Евросоюз считает, что для него Россия как экономический и политический партнер неинтересна, то мы будем действовать рационально, исходя из новой реальности", — сказал он журналистам.

"Но мы это давно предвидели, поэтому сегодня главный акцент делается на развитии нашего восточного направления нашей внешней политике во всем ее многообразии", — добавил он.