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https://1prime.ru/state_regulation/20220514/836893564.html
МИД России: Москва будет действовать исходя из новой реальности
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Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы МИД РФ Александр... ПРАЙМ, 14.05.2022
экономика, новости, ес, евросоюз, москва, россия, мид рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы исходим из того, что у нас большой объем внешней торговли. Не мы были зачинщиками введения ограничительных мер. Но если Евросоюз считает, что для него Россия как экономический и политический партнер неинтересна, то мы будем действовать рационально, исходя из новой реальности", — сказал он журналистам.
"Но мы это давно предвидели, поэтому сегодня главный акцент делается на развитии нашего восточного направления нашей внешней политике во всем ее многообразии", — добавил он.