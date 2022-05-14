МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры России и Украины фактически приостановлены. Путин назвал последствия смены политического курса Финляндии

По словам российского лидера, переговорный процесс приостановлен Киевом, "не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге.