Путин оценил состояние переговоров России и Украины
Путин заявил президенту Финляндии, что переговоры России с Украиной фактически приостановлены
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры России и Украины фактически приостановлены.
По словам российского лидера, переговорный процесс приостановлен Киевом, "не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге.