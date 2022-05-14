МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё откровенно обменялись мнениями в связи с объявленным намерением республики подать заявку на вступление в НАТО. Путин оценил состояние переговоров России и Украины

В ходе телефонного разговора Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

По его мнению, такое изменение внешнеполитического курса республики может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.