Правительство России одобрило выделение средств для очистки Байкала
Отмечается, что будут выделены Минстрою России бюджетные ассигнования на субсидию бюджету Бурятии
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. На сайте правительства сообщается, что кабмин РФ выделит средства для строительства сооружений для очистки загрязненных сточных вод, которые стекают в Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории.
Как отмечается в сообщении кабмина, на заседании был рассмотрен, в частности, вопрос о выделении Минстрою России в 2022 года бюджетных ассигнований на субсидию бюджету Бурятии на модернизацию и строительство сооружений для очистки.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный законопроект был предложен в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в составе национального проекта "Экология". Имеется в виду обеспечение начала строительства объекта "Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ".