МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. На сайте правительства сообщается, что кабмин РФ выделит средства для строительства сооружений для очистки загрязненных сточных вод, которые стекают в Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории. В Китае рассказали, как Россия рушит статус доллара

Как отмечается в сообщении кабмина, на заседании был рассмотрен, в частности, вопрос о выделении Минстрою России в 2022 года бюджетных ассигнований на субсидию бюджету Бурятии на модернизацию и строительство сооружений для очистки.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный законопроект был предложен в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в составе национального проекта "Экология". Имеется в виду обеспечение начала строительства объекта "Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ".