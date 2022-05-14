МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, что западным политикам следует понять обреченность их потуг изолировать Россию. СМИ узнали о планах стран G7 по усилению санкций против России

Он отметил, что "многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит".

Лавров добавил, что западные страны окончательно подорвали грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов "свою репутацию как предсказуемых, договороспособных партнёров".

По мнению министра, никто не застрахован от экспроприации и "государственного пиратства", отчего "не только Россия, но и многие другие снижают зависимость от американского доллара, от западных технологий и рынков".

"Я уверен, что последовательная демонополизация мировой экономики это не какое-то отдаленное будущее", — сказал он.

Лавров также отметил, что ЕС окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду США, "послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев и их коренными интересами. The Economist: Россия на фоне санкций получит рекордный торговый профицит

Глава МИД РФ считает, что дальнейшее сближение России со странами за пределами бывшего "золотого миллиарда", такими как Китай, Индия и другими — неизбежный процесс, который носит обоюдный характер. По словам Лаврова, "российско-китайские отношения наилучшие за всю их историю, углубляется особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, стратегическое партнерство с Алжиром, Египтом, отношения со странами Персидского залива выходят на новый уровень".

"То же самое происходит в отношении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, другими странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке", — отметил он.

"Мы отдаем себе отчет, что на нынешнем переломном этапе… определяется место России, да и всех остальных, в будущей архитектуре мироустройства", — заключил министр.