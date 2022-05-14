МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что санкции Запада против Белоруссии и России раскачивают всю мировую экономику. G7 собирается помогать Балканам снижать зависимость от углеводорода

"Мы видим, что в результате происходит в мире. Обратная сторона санкций — это проблемы с продовольствием, с удобрениями, с ростом цен на энергоносители, то, от чего сейчас Европа в шоке, инфляция. То есть санкции раскачивают всю мировую экономику", — сказал Головченко в интервью телеканалу Al Arabiya, фрагмент которого размещен в официальном Telegram-канале белорусского правительства.

Он отметил, что Белоруссия была одним из важнейших топливных поставщиков европейского рынка, в частности, дизельного топлива. "Мощностей по дизельному топливу в Европе не хватает. Сейчас мы видим, что цены на заправках в Европе начинаются от 2 евро за литр топлива. Это — обратный эффект санкций", — отметил премьер-министр.

По его словам, мировые цены на продовольствие бьют рекорды. "Уже ООН и ее структуры, Всемирная продовольственная организация, бьют в колокола: миру грозит голод. Но Вашингтону и их союзникам, похоже, на это наплевать", — добавил Головченко.

Он добавил, что "санкции — это очень опасный инструмент, которым пользуются без всяких правил". "Чем это все закончится, спрогнозировать очень сложно", — констатировал Головченко.

Целью санкций Запада — "быстро поставить на колени страну – и Беларусь, и Россию", сообщил премьер Белоруссии.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.