МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Страны G7 заявили, что важно усилить инвестиции в проекты СПГ и продвижение чистой энергии для того, чтобы снизить зависимость от энергоносителей России. G7 хочет ускорить сохранение глобальной продовольственной безопасности

"Мы признаем важность ускорения инвестиций в развитие разведки и добычи, в том числе в проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), и продвижения использования экологически чистой энергии с целью снижения нашей зависимости от энергоносителей России", — говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказаться от нефти и газа из России, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение эмбарго на российскую нефть, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.