МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о том, что необходимо продолжать введение антироссийских санкций, при этом пошутив, что Москва ждала возможной материальной помощи на денацификацию и демилитаризацию Украины. СМИ узнали о планах стран G7 по усилению санкций против России

Страны G7 ранее обещали расширить санкции на сектора, от которых зависит Россия.

"Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны "семёрки" предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза России заявил, что продолжая сокращать зависимость от энергоносителей России, G7 продолжит грабёж своих граждан, чтобы дальше поддерживать коррумпированный режим на Украине.

Он прокомментировал пункты заявления глав МИД G7 по результатам трёхдневной встречи в своем Telegram-канале.

"Активизируются усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти. Значит, продолжится грабёж граждан "семёрки" для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран", — написал Медведев.

Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сообщил, что страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая и призывают его не помогать РФ обходить санкции.

"Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что", — написал он.