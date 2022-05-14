МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ вводит с 15 мая разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов, сообщается на сайте кабмина. СМИ сообщили о заморозке Португалией недвижимости Абрамовича

"Правительство проводит последовательную политику в части регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции. Новым постановлением с 15 мая вводится разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов. Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для добросовестных участников рынка не будет дополнительных согласований и разрешений при проведении процедуры получения разовой экспортной лицензии. Уточняется также, что у производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые документы.

"Принятое решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений – металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями", — добавляется в сообщении.