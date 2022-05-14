МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Канада готова задействовать свои суда в экспорте зерна с Украины, сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли. Стоимость бензина в США продолжает бить рекорды

По его данным, речь идет о том, чтобы направить суда в "европейские порты", откуда те будут развозить пшеницу в нуждающиеся страны.

"Нужно, чтобы мир получил эти зерновые. Если этого не произойдет, миллионам людей будет грозить голод", — цитирует CTV Жоли, которая принимала участие в министерской встрече G7 в Германии.

В итоговом заявлении "семерка" обвинила Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и возложила на нее ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Российские власти такие обвинения отвергают. G7 добавила, что санкции, вводимые ею против России, не будут затрагивать поставок продовольствия в развивающиеся страны.