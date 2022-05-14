МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что проект "Северный поток 2" завис, и от этого выиграла только Америка, а Европа стала более зависима от США. Страны G7 считают важным усиление инвестиций в проекты СПГ

"Огромные усилия были предприняты американцами с тем, чтобы разорвать проект "СП1", ну и наконец им удалось сегодня… Проект "СП2" просто завис. Кто выиграл?.. Конечно же, США, которые по высоким ценам навязывают миру свой дорогой СПГ. Европа стала более зависимой от Вашингтона", — заявил Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".