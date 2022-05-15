МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Основная цель антироссийских санкций состоит не в нанесении ударов по России, а в блокировке развития определенных отраслей экономики страны, заявил в беседе с изданием "Украина.ру" политолог и экономист Андрей Суздальцев. В США признали, что санкции не ослабляют Россию

Он отметил, что при санкционном давлении в страну не пойдут инвестиции, и "Запад готов нести большие потери, лишь бы санкции сохранялись".

"Мы пока особых потерь не получили, но мы должны понимать, что наша нефть идет с большими избытками. Зачастую ее перепродают, наживаясь на нашей беде. С этим можно было бы мириться, потому что мы традиционно привыкли работать по долгосрочным контрактам, сейчас такого нет", — пояснил Суздальцев.