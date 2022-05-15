МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Замминистра финансов Украины Александр Кава заявил в эфире канала "Украина 24, что страна потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность перерабатывать железную руду. Постпред Крыма рассказал, что ждет освобожденные регионы Украины

Он отметил, что такая ситуация сложилась после утраты "Азовстали" и "Завода имени Ильича" в Мариуполе.

Также по словам Кавы, Украина больше не имеет возможности перерабатывать железную руду, в связи с чем ее придется отправлять на экспорт необработанной и терять на этом прибыль, так как она "является товаром с меньшей добавленной стоимостью".

Он добавил, что украинская металлургия очень сильно пострадала, для ее восстановления необходимы годы и миллиарды долларов.