КАИР, 15 мая — ПРАЙМ. Прямые потери египетской экономики из-за ситуации на Украине составляют 130 миллиардов египетских фунтов (около 7 миллиарда долларов США), об этом в воскресенье заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Президент Сербии оценил последствия отказа от санкций против России

Египетский премьер-министр Мадбули в воскресенье провел пресс-конференцию, посвященную мерам, предпринимаемым правительством страны в области экономики на фоне кризиса, вызванного конфликтом на Украине.

По словам египетского премьера, до начала российского-украинского кризиса 42 процента всех поставок зерна в Египет приходились на Россию и Украину, 31 процент всех приезжающих туристов также составляли жители этих двух стран. Однако, отметил Мадбули, Каир оперативно приступил к поискам других поставщиков зерна, а также пытается привлечь туристов из других стран.

"Последствия этого конфликта наложили на нас огромные финансовые расходы, мы как египтяне должны знать. Сегодня, мы посчитали, что прямое влияние (кризиса на Украине), которое уже происходит и произойдет в результате роста цен на стратегические товары…(на бюджет за 1 год) составляет 130 миллиардов египетских фунтов", — сказал египетский премьер.

Непрямые потери египетского бюджета от российско-украинского кризиса, отметил Мустафа Мадбули, могут составить 335 миллиардов египетских фунтов (около 18 миллиардов долларов США).

Среди мер государства, предпринимаемых для снижения негативного воздействия на экономику, Мадбули назвал усиление роли частного сектора, локализацию местной промышленности и активизацию египетской фондовой биржи. Компании Италии и Египта увеличат добычу газа для поставок в Европу

"Если бы не программа экономических реформ и беспрецедентные темпы развития, Египет не смог бы выдержать ни кризис, вызванный коронавирусом, ни устоять перед этим кризисом", — отметил премьер-министр.

Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый.

Ранее египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.